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В течение вторника на Донбассе уже ранили украинского бойца

Вторник, 14 сентября 2021, 15:06

В зоне проведения ООС от начала суток 14 сентября в результате вражеского огня получил ранения украинский военный.

Источник: сообщение Минобороны

Дословно: "На 12 часов текущих суток зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В районе населенного пункта Пески российские оккупационные войска применили автоматический станковый гранатомет.

Вследствие вражеского огня один украинский защитник был ранен. Его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное".

Предыстория: Руководитель украинской стороны Общего центра по контролю и координации прекращении огня Александр Апполонов заявил, что количество обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ на Донбассе растет в геометрической прогрессии.

Темы: Донбасс
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