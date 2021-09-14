Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Європарламент закликав визнавати одностатеві партнерства однаково у всьому ЄС

Вівторок, 14 вересня 2021, 15:27
Європарламент закликав визнавати одностатеві партнерства однаково у всьому ЄС

Європарламентарі у резолюції, ухваленій 14 вересня, закликали забезпечити для гомосексуальних пар однакове дотримання прав у межах всього ЄС, зокрема якщо йдеться про свободу пересування, пов’язану з визнанням особи членом сім’ї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.  

Текст резолюції підтримали 387 голосами "за". Проти проголосували 161, ще 123 утрималися.

"Одностатеві шлюби чи партнерства, зареєстровані у певній країні-члені, мають визнаватися однаково у всіх інших, і до співмешканців чи партнерів однієї статі має бути таке ж відношення, як і до гетеросексуальних пар", - закликали депутати. 

Єврокомісію просять подбати, щоб усі країни поважали "спадкоємність закону" щодо ЛГБТ-родин, які в’їжджають на їхню територію з іншої країни ЄС, щонайменш у випадках, які підпадають під Європейську конвенцію з прав людини, та закликають внести проєкт закону, який би вимагав від усіх членів ЄС визнавати тих батьків, які вказані у сертифікаті про народження дитини, її юридичними батьками, незалежно від особливостей національного законодавства.  

Парламентарі окремо наголосили, що законодавство ЄС вище за будь-яке національне законодавство, якщо їхні положення конфліктують, тому країни-члени не можуть задіяти конституційну заборону на одностатеві шлюби тощо.

Депутати окремо вказують на проблеми ЛГБТ-спільноти у Румунії, Польщі та Угорщині, і закликають ЄС вдатися до додаткових заходів щодо останніх (процедури про порушення, звернення до суду і фінансові санкції на використання коштів ЄС).

Згідно з дослідженням, проведеним на замовлення Європарламенту у березні 2021 року, шість країн ЄС не визнавали у випадку одностатевих пар факт наявності стосунків як підставу для надання посвідки на проживання, і в 11 країнах юридичні батьки дитини не можуть бути двома чоловіками або двома жінками.

Читайте також: Угорщина на хвилі ЛГБТ: навіщо Орбану шукати собі нових ворогів.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛГБТЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
ЛГБТ
Ірландія скасує попередні кримінальні обвинувачення за гомосексуальні відносини
Естонія першою з країн Балтії узаконила одностатеві шлюби
Грузія хоче заборонити сурогатне материнство для іноземців, бо прем'єр боїться геїв
Останні новини
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
Усі новини...
Реклама: