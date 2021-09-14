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Европарламент призвал признавать однополые партнерства одинаково во всем ЕС

Вторник, 14 сентября 2021, 15:27
Европарламент призвал признавать однополые партнерства одинаково во всем ЕС

Европарламентарии в резолюции, принятой 14 сентября, призвали обеспечить для гомосексуальных пар одинаковое соблюдения прав в рамках всего ЕС, особенно если речь идет о свободе передвижения, связанную с признанием лица членом семьи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Текст резолюции поддержали 387 голосами "за". Против проголосовали 161, еще 123 воздержались.

"Однополые браки или партнерства, зарегистрированные в определенной стране-члене, должны признаваться одинаково во всех других, и к сожителям или партнерам одного пола должно быть такое же отношение, как и к гетеросексуальным парам", - призвали депутаты.

Еврокомиссию просят позаботиться, чтобы все страны уважали "преемственность закона" в отношении ЛГБТ-семей, которые въезжают на их территорию из другой страны ЕС, как минимум в случаях, подпадающих под Европейскую конвенцию по правам человека, и призывают внести проект закона, который бы требовал от всех членов ЕС признавать тех родителей, которые указаны в сертификате о рождении ребенка, его юридическими родителями, независимо от особенностей национального законодательства.

Парламентарии отдельно подчеркнули, что законодательство ЕС выше любого национального законодательства, если их положения конфликтуют, поэтому страны-члены не могут задействовать конституционный запрет на однополые браки и тому подобное.

Депутаты отдельно указывают на проблемы ЛГБТ-сообщества в Румынии, Польше и Венгрии, и призывают ЕС прибегнуть к дополнительным мерам относительно последних (процедуры о нарушениях, обращение в суд и финансовые санкции на использование средств ЕС).

Согласно исследованию, проведенному по заказу Европарламента в марте 2021 года, шесть стран ЕС не признавали в случае однополых пар факт наличия отношений как основание для предоставления вида на жительство, и в 11 странах юридические родители ребенка не могут быть двумя мужчинами или двумя женщинами.

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Темы: ЛГБТЕС
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