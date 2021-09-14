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Путін розповів про свій "природний експеримент", і чому пішов на ізоляцію

Вівторок, 14 вересня 2021, 15:51
Путін розповів про свій природний експеримент, і чому пішов на ізоляцію

Президент Росії Володимир Путін заявив, що титри антитіл до коронавірусу у нього залишаються високими поприте, що він цілий день спілкувався із захворілою людиною.

Джерело: російське агентство "ТАСС", яке цитує Путіна з наради з членами уряду і керівництвом партії "Єдина Росія"

Пряма мова: "Титри у мене так, по загальних даних, досить високі, але подивимося, як це буде виглядати на практиці в житті".

Деталі: Путін порівняв свої контакти з зараженими ковідом з "природним експериментом", який покаже роботу на практиці російської вакцини "Супутник V".

Він повідомив, що в його оточенні захворіли на коронавірус кілька людей, один з яких "запізно ревакцинувався". Путін спілкувався цією людиною протягом цілого дня.  

Що цьому передувало:

  • У вівторок Путін заявив, що в його оточенні виявили заражених коронавірусом, тому він йде на самоізоляцію.

"Українська правда" у Threads

Теми: Путінкоронавірус
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