Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путін розповів про свій "природний експеримент", і чому пішов на ізоляцію

Вівторок, 14 вересня 2021, 15:51

Президент Росії Володимир Путін заявив, що титри антитіл до коронавірусу у нього залишаються високими поприте, що він цілий день спілкувався із захворілою людиною.

Джерело: російське агентство "ТАСС", яке цитує Путіна з наради з членами уряду і керівництвом партії "Єдина Росія"

Пряма мова: "Титри у мене так, по загальних даних, досить високі, але подивимося, як це буде виглядати на практиці в житті".

Деталі: Путін порівняв свої контакти з зараженими ковідом з "природним експериментом", який покаже роботу на практиці російської вакцини "Супутник V".

Він повідомив, що в його оточенні захворіли на коронавірус кілька людей, один з яких "запізно ревакцинувався". Путін спілкувався цією людиною протягом цілого дня.  

Що цьому передувало:

  • У вівторок Путін заявив, що в його оточенні виявили заражених коронавірусом, тому він йде на самоізоляцію.

Теми: Путінкоронавірус
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Майбутнім водіям дозволи готуватися онлайн, а права – отримувати кур'єром

В університеті Поплавського готуватимуть дипломованих тіктокерів

фото Білорусь заявила, що її прикордонний знак обстріляли з України

інфографікаУряд затвердив проєкт держбюджету на 2022 рік: на що спрямують наші податки

Уряд пропонує розмитнювати авто через "Дію"

Ексзаступник генпрокурора наполягає, що Чорновола убили кастетом

Усі новини...
Путін
Путін пішов на самоізоляцію – в оточенні виявили хворих на COVID
Кремль відповів Зеленському на бажання говорити про Крим: ставить під сумнів зустріч
Путін розпорядився дати більше грошей військовим і силовикам
Останні новини
16:37
"Розстріляний" знак Білорусі: українські прикордонники розповіли деталі інциденту
16:36
Уряд перепризначив Рябікіна головою Держмитниці
16:20
фотоОкупанти розкопали в Криму колекцію прикрас ІІІ століття
16:15
відеоУкраїна доставила останню партію гуманітарної допомоги Литві
16:10
Пенсіонери старше 70 років отримають доплати до пенсії з наступного року
16:01
В Європарламенті пропонують ЄС не визнавати вибори в Держдуму РФ
15:58
Кабмін передав в управління "Нафтогазу" арештовані акції "Донецькоблгазу"
15:57
Майбутнім водіям дозволи готуватися онлайн, а права – отримувати кур'єром
15:35
Кабмін схвалив Стратегію інформбезпеки, яку тепер має затвердити РНБО
15:30
В університеті Поплавського готуватимуть дипломованих тіктокерів
Усі новини...