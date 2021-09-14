Путин рассказал о своем "естественном эксперименте", и почему пошел на изоляцию

Президент России Владимир Путин заявил, что титры антител к коронавирусу у него остаются высокими несмотря на то, что он целый день общался с заболевшим человеком.

Источник: российское агентство "ТАСС", которое цитирует Путина с совещания с членами правительства и руководством партии "Единая Россия"

Прямая речь: "Титры у меня так, по общим данным, довольно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни".

Детали: Путин сравнил свои контакты с зараженными ковидом с "естественным экспериментом", который покажет работу на практике российской вакцины "Спутник V".

Он сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом несколько человек, один из которых "поздно ревакцинувався". Путин общался с этим человеком в течение целого дня.

Что этому предшествовало: