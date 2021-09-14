Путин рассказал о своем "естественном эксперименте", и почему пошел на изоляцию
Президент России Владимир Путин заявил, что титры антител к коронавирусу у него остаются высокими несмотря на то, что он целый день общался с заболевшим человеком.
Источник: российское агентство "ТАСС", которое цитирует Путина с совещания с членами правительства и руководством партии "Единая Россия"
Прямая речь: "Титры у меня так, по общим данным, довольно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни".
Детали: Путин сравнил свои контакты с зараженными ковидом с "естественным экспериментом", который покажет работу на практике российской вакцины "Спутник V".
Он сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом несколько человек, один из которых "поздно ревакцинувався". Путин общался с этим человеком в течение целого дня.
Что этому предшествовало:
- Во вторник Путин заявил, что в его окружении обнаружили зараженных коронавируса, поэтому он идет на самоизоляцию.