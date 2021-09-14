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Путин рассказал о своем "естественном эксперименте", и почему пошел на изоляцию

Вторник, 14 сентября 2021, 15:51
Путин рассказал о своем естественном эксперименте, и почему пошел на изоляцию

Президент России Владимир Путин заявил, что титры антител к коронавирусу у него остаются высокими несмотря на то, что он целый день общался с заболевшим человеком.

Источник: российское агентство "ТАСС", которое цитирует Путина с совещания с членами правительства и руководством партии "Единая Россия"

Прямая речь: "Титры у меня так, по общим данным, довольно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни".

Детали: Путин сравнил свои контакты с зараженными ковидом с "естественным экспериментом", который покажет работу на практике российской вакцины "Спутник V".

Он сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом несколько человек, один из которых "поздно ревакцинувався". Путин общался с этим человеком в течение целого дня.

Что этому предшествовало:

  • Во вторник Путин заявил, что в его окружении обнаружили зараженных коронавируса, поэтому он идет на самоизоляцию.

Темы: Путинкоронавирус
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