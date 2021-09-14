Колишній глава ГУР Бурба прийшов до нардепів розповісти про "вагнерівців", але ті не зібрались

Колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба прибув на засідання ТСК, щоб надати інформацію щодо так званої операції по затриманню "вагнерівців", але під час засідання виявилось, що немає кворуму, хоча на початку він був.

Джерело: повідомлення нардепа з "Голосу" Романа Костенка у Facebook

Пряма мова Костенка: "Ексначальник ГУР МОУ Василь Бурба прийшов надати інформацію стосовно спецоперації по затриманню "вагнерівців" на засідання парламентської ТСК".

Деталі: Пізніше Костенко повідомив, що ТСК не змогла заслухати Бурбу через відсутність кворуму. Нардеп зазначив, що на початку засідання та на момент приходу колишнього керівника ГУР кворум був.

Голова ТСК Мар’яна Безугла додала, що з Бурбою було встановлено зв’язок, а вона як голова слідчої комісії провела з ним попередні консультації.

Засідання ж вирішили продовжити до понеділка. Робота комісії буде відбуватись в закритому режиму.

Окремо нардепка наголосила, що перебуває "в безпеці" та пообіцяла опрацювати додатково питання ризиків роботи ТСК, зокрема, з Управлінням державної охорони.

Водночас, голова комісії не повідомила, чому Бурбу не заслухали як і не згадала про відсутність кворуму на засіданні.

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Що цьому передувало: Раніше голова ТСК нардеп від "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила, що два колишніх офіцера української розвідки надали свідчення щодо справи "вагнерівців".

Також вона додала, що ТСК планує допитати Бурбу, оскільки він безпосередньо був причетний до координації цього заходу.

Бурба був начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони з 15 жовтня 2016 року по 5 серпня 2020 року.