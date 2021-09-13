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ТСК заслухала двох офіцерів розвідки про справу "вагнерівців". Чекають Бурбу

Понеділок, 13 вересня 2021, 18:59

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, що зокрема вивчає обставини так званої справи "вагнерівців" заслухала у понеділок офіцерів української розвідки Червінського і Семенюка.

Джерело: "Інтефакс-Україна", який цитує голову ТСК Мар'яну Безуглу з брифінгу після засідання

Пряма мова: "Заслуховування даних офіцерів було проведено в закритому режимі з веденням протоколу: все, що вони говорили, зафіксовано, буде долучено до матеріалів і зберігатиметься в архівах парламенту, так само як і результати роботи тимчасової слідчої комісії щодо питання "вагнерівців", а саме матеріали, які є цілком таємними.

Голова ГУР (Кирило Буданов – ред.) підтвердив те, що ці офіцери були на посадах свого часу в Головному управлінні розвідки... За інформацією, яка була підтверджена ГУР, вони були долучені до спеціального заходу і також були уповноважені приймати рішення на оперативно тактичному рівні".

Деталі: Безугла додала, що ці офіцери не володіли всією картиною цього спеціального заходу, а відповідали за її частину. Червінський і Семенюк, за словами Безуглої, підтвердили, що це був український захід, який реалізовувався влітку 2020 року. Вони заявили, що цей захід був скасований. Тепер ТСК планує допитати колишнього керівника Головного управління розвідки Василя Бурбу.    

Обидва ці офіцери наразі вже звільнені. 

Передісторія:

  • Після першого засідання ТСК Безугла розповіла, що це була не спецоперація, а "спеціальний захід". Також зазначається, що бойовиків мали затримати у Стамбулі турецькі силовики, оскільки "вагнерівці" воювали у Сирії.
  • Також ТСК дійшла до висновку, що п’ятий президент Петро Порошенко не міг санкціонувати цей "спеціальний захід", оскільки його планували у липні 2020 року.

Теми: Вагнеррозвідка
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