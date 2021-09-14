Бывший глава ГУР Бурба пришел к нардепам рассказать о "вагнеровцах", но те не собрались

Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба прибыл на заседание ВСК, чтобы предоставить информацию о так называемой операции по задержанию "вагнеровцев", но во время заседания оказалось, что нет кворума, хотя в начале он был

Источник: сообщение нардепа из "Голоса" Романа Костенко в Facebook

Прямая речь Костенко: "Ексначальник ГУР МОУ Василий Бурба пришел предоставить информацию о спецоперации по задержанию "вагнеровцев" на заседание парламентской ВСК".

Детали: Позже Костенко сообщил, что ВСК не смогла заслушать Бурбо из-за отсутствия кворума. Нардеп отметил, что в начале заседания и на момент прихода бывшего руководителя ГУР кворум был.

Председатель ВСК Марьяна Безуглая добавила, что с Бурбою была установлена связь, а она как председатель следственной комиссии провела с ним предварительные консультации.

Заседание же решили продлить до понедельника. Работа комиссии будет проходить в закрытом режиме.

Отдельно нардеп подчеркнула, что находится "в безопасности" и пообещала проработать дополнительно вопросы рисков работы ВСК, в частности, с Управлением государственной охраны.

В то же время, председатель комиссии не сообщила, почему Бурбу не заслушали, как и не вспомнила об отсутствии кворума на заседании.

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Что этому предшествовало: Ранее глава ВСК нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что два бывших офицера украинской разведки дали показания по делу "вагнеровцев".

Также она добавила, что ВСК планирует допросить Бурбу, поскольку он непосредственно был причастен к координации этого мероприятия.

Бурба был начальником Главного управления разведки Министерства обороны с 15 октября 2016 года по 5 августа 2020 года.