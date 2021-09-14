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Арестович відреагував на закиди Авакова: Почав політичний сезон

Вівторок, 14 вересня 2021, 21:22
Фото: "Апостроф"

Радник керівника Офісу президента та речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков почав політичний сезон, опублікувавши старе відео його слів про АТО. 

Джерело: Арестович у Facebook 

Пряма мова: "Арсен Борисович почав політичний сезон. Судячи з старту, починається йому важко. Інакше пояснити, чому потрібно було рвати з відео чотирирічної давності окрему фразу і кидатися з нею в політичну атаку?... Невже у колишнього міністра внутрішніх справ немає більш актуальних тем для старту?... А можливо, цей мудрий чоловік, прекрасно розбирається в воїнах АТО, Андрій Антоненко (фігурант справи вбивства журналіста Павла Шеремета – УП) не дасть збрехати, сьогодні просто не розібрався?"

Деталі: Арестович пояснив, що його слова начебто вирвали з контексту. Він же говорив про "розкачування емоційної ситуації" за рахунок меседжів "наші хлопці гинуть дарма" тощо. Він нагадав, що не був у 2017 році посадовою особою та на правах людини, яка багато часу проводила в АТО, "висловився досить емоційно". 

Радник Єрмака стверджує, що сьогодні вже не говорив би таким чином, але тоді він начебто тільки повернувся із чергової поїздки в АТО та був розлючений тим, що українців постійно намагаються змусити плакати. 

Що передувало: Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував старе відео чинного радника голови Офісу президента та речника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, де той назвав АТО "курортом". Він закликав керівництво країни "послати цього персонажа куди подалі".

Українська правда
Теми: АваковОфіс президента
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