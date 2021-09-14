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Аваков через старе відео Арестовича радить ОП гнати його з посад

Вівторок, 14 вересня 2021, 20:03
Аваков через старе відео Арестовича радить ОП гнати його з посад
Фото: МВС

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував старе відео чинного радника голови Офісу президента та речника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, де той назвав АТО "курортом". Він закликав керівництво країни "послати цього персонажа куди подалі". 

Джерело: Аваков у Facebook

Пряма мова: "Мій товариш, військовий, матюкаючись, надіслав мені цей рідкісної гидоти ролик Арестовича. Якогось радника, члена, спікера і так далі...

Я рідко, особливо останнім часом, даю поради тим хто їх не потребує, але .. в цьому випадку хочу порадити:

Шановний офіс президента, навіть якщо ніхто з вас не віруючий – зберіть пальці в знамення – перехрестіть касатіка – потім себе – і пошліть цього персонажа...подалі. Не підставляйте країну і президента!"

Деталі: Відео, яке опублікував Аваков датоване ще 2017 роком. Невідомо, чому колишній міністр тільки зараз його запостив.  У своєму дописі він також не зазначив, що словам Арестовича про АТО як "курорт" вже 4 роки. 

Згадав Аваков і нещодавні слова радника Єрмака про перейменування України в "Русь-Україну". На його думку, такі висловлювання кидають тінь на керівництво країни та підставляють президента. Особисто до Зеленського із закликом зняти Арестовича з посад екскерівник МВС не звернувся. 

Колишній міністр назвав Арестовича "самозакоханим пустоцвітом" та "мерзотником", який "зі смішком говорить поміж іншим про загибель на війні наших солдат". 

Аваков впевнений, що реакція керівництва країни після перегляду відео не змусить себе довго чекати. 

Пізніше відреагував на відео Арестовича чинний заступник голови Національної поліції Олексій Фацевич. 

Фацевич у Facebook
Фацевич у Facebook
Знімок екрану

Нагадаємо:

  • Арестович на прохання написати пост у соцмережі щодо засідань ТКГ українською мовою послав користувача "на х*й".
  • Тоді заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що поведінка речника української делегації Тристоронньої контактної групи Олексія Арестовича є неприпустимою і назвала її "свинством".

Українська правда

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Теми: АваковОфіс президента
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