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Арестович отреагировал на обвинения Авакова: Начал политический сезон

Вторник, 14 сентября 2021, 21:22
Фото: "Апостроф"

Советник руководителя Офиса президента и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что бывший министр внутренних дел Арсен Аваков начал политический сезон, опубликовав старое видео его словам о АТО.

Источник: Арестович в Facebook

Прямая речь: "Арсен Борисович начал политический сезон. Судя по старту, начинается ему тяжело. Иначе объяснять, от чего нужно было рвать из видео четырёхлетней давности отдельную фразу и кидаться с нею в политическую атаку?..

Неужели у бывшего министра внутренних дел нет более актуальных тем для старта?..

А возможно, этот мудрый человек, прекрасно разбирающийся в воинах АТО, Андрей Антоненко (фигурант дела убийства журналиста Павла Шеремета – УП) не даст соврать, сегодня просто не разобрался?"

Детали: Арестович пояснил, что его слова якобы вырвали из контекста. Он говорил о "раскачивании эмоциональной ситуации" за счет месседжей "наши ребята погибают зря" и т.д. Он напомнил, что не был в 2017 году должностным лицом и на правах человека, который много времени проводил в АТО, "высказался достаточно эмоционально".

Советник Ермака утверждает, что сегодня уже не говорил бы таким образом, но тогда он якобы только вернулся из очередной поездки в АТО и был взбешен тем, что украинцев постоянно пытаются заставить плакать.

Что предшествовало: Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков опубликовал старое видео действующего советника председателя Офиса президента и спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестович,а где тот назвал АТО "курортом". Он призвал руководство страны "послать персонажа подальше".

Украинская правда
Темы: АваковОфис президента
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