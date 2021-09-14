Нові карантинні правила почнуть діяти 20 вересня: Кабмін опублікував постанову

Уряд опублікував постанову, якою 13 вересня оновили карантинні правила та запровадили жовті та зелені COVID-сертифікати – чинності нові норми набувають 20 вересня, хоча мали через тиждень після публікації постанови, тобто 21 вересня.

Джерело: постанова Кабміну

Деталі: Як раніше повідомлялось, змінами до ключової постанови №1236 бізнесу дозволили під час перебування регіону у жовтій зоні самостійно обирати: обслуговувати лише вакцинованих осіб або ж всіх, але з дотриманням обмежень жовтої зони.

Цією ж постановою запровадили жовті та зелені COVID-сертифікати. Перші можуть отримати ті, хто щепився однією дозою вакцини від коронавірусу, зелений – завершив повний курс вакцинації.

Важливою умовою роботи закладів в жовтій зоні є вакцинація від коронавірусу щонайменше 80% співробітників закладу принаймні однією дозою вакцини. Тобто для того, щоб працювати у як мінімум 80% співробітників закладу мають бути жовті або зелені сертифікати.

Для роботи в червоній зоні – повністю вакцинованими мають бути 100% співробітників. Послуги в цій зоні також зможуть надаватись лише повністю вакцинованим, на відміну від жовтої зони, де бізнес зможе обирати, кого обслуговувати – лише вакцинованих (частково і повністю), але без обмежень, чи всім охочих.

Детальніше про зміни, зокрема, для роботи навчальних закладів, які запровадили можна прочитати тут. Окрім того, у МОЗ вже пояснили, якими будуть жовті та зелені сертифікати.

Цьому передувало: 13 вересня Кабінет міністрів запровадив жовті та зелені COVID-сертифікати та запропонував бізнесу самостійно визначатися, чи працювати без обмежень лише для вакцинованих клієнтів, чи з обмеженнями надавати послуги всім без винятків.

Довідково: Для того, щоб нові правила почали фактично діяти – необхідне рішення ТЕБ НС про переведення України до жовтої зони карантину, оскільки нові норми стосуються жовтого та червоного рівнів. Наразі невідомо, коли державна комісія збереться.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП