Новые карантинные правила начнут действовать 20 сентября: Кабмин опубликовал постановление

Правительство опубликовало постановление, которым 13 сентября обновили карантинные правила и ввели желтые и зеленые COVID-сертификаты – в силу новые нормы вступят 20 сентября, хотя должны были через неделю после опубликования, то есть 21 сентября.

Источник: постановление Кабмина

Детали: Как ранее сообщалось, изменениями в ключевой постановления №1236 бизнесу разрешили во время пребывания региона в желтой зоне самостоятельно выбирать: обслуживать только вакцинированных лиц или всех, но с соблюдением ограничений желтой зоны.

Этим же постановлением ввели желтые и зеленые COVID-сертификаты. Первые могут получить те, кто привился одной дозой вакцины от коронавируса, зеленый – завершил полный курс вакцинации.

Важным условием работы учреждений в желтой зоне является вакцинация от коронавируса не менее 80% сотрудников заведения по крайней мере одной дозой вакцины. То есть для того, чтобы работать у как минимум 80% сотрудников заведения должны быть желтые или зеленые сертификаты.

Для работы в красной зоне – полностью вакцинированными должны быть 100% сотрудников. Услуги в этой зоне также смогут предоставляться только полностью вакцинированным, в отличие от желтой зоны, где бизнес сможет выбирать, кого обслуживать – только вакцинированных (частично и полностью), но без ограничений, или всех желающих.

Подробнее об изменениях, в частности, для работы учебных заведений, которые ввели можно прочитать здесь. Кроме того, в Минздраве уже объяснили, какими будут желтые и зеленые сертификаты.

Этому предшествовало: 13 сентября Кабинет министров ввел желтые и зеленые COVID-сертификаты и предложил бизнесу самостоятельно определяться: работать без ограничений только для вакцинированных клиентов, или с ограничениями предоставлять услуги всем без исключений.

Справка: Для того, чтобы новые правила начали фактически действовать – необходимо решение ТЭБ НС о переводе Украины в желтую зону карантина, поскольку новые нормы касаются желтого и красного уровней. Пока неизвестно, когда государственная комиссия соберется.

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