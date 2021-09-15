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Франція розкритикувала плани щодо введення російських найманців в Малі

Середа, 15 вересня 2021, 01:43

Франція розкритикувала плани з введення російських найманців в Малі, заявивши, що такий крок "несумісний" з французькою військовою присутністю.

Джерело: Reuters

Деталі: Раніше дипломатичні джерела і джерела в безпеки повідомили Reuters, що між російським приватним військовим підрядником, компанією Wagner Group, і правлячою хунтою Малі укладена угода, згідно з якою найманці будуть навчати малійських військових і забезпечувати захист високопоставлених чиновників. Джерело, що відслідковує Західну Африку, і джерело в сфері безпеки в регіоні сказало, що в угоді з Wagner Group можуть бути задіяні не менше 1000 найманців. Два інші джерела вважали, що це число було менше, але не назвали цифр. Чотири джерела повідомили, що Wagner Group буде отримувати близько 6 млрд африканських франків (11 млн доларів) на місяць за свої послуги.

Зокрема, Міністр закордонних справ Франції - Жан-Ів Ле Дріан -  сказав: "Вагнер" - це ополчення, яке в минулому засвідчило, що в Сирії і ЦАР здійснювало зловживання і всілякі порушення, що не узгоджуються з жодними рішеннями, і тому воно є несумісним з нашою присутністю".

Міністр збройних сил Флоренс Парлі заявила, що вона "вкрай стурбована" такою угодою.

Джерела повідомили Reuters, що Париж почав дипломатичну кампанію, щоб перешкодити хунті, яка прийшла до влади в результаті перевороту в травні, в укладенні угоди. За їх словами, Париж подумає про вихід з Малі, якщо угода відбудеться.

Франція стурбована тим, що прибуття російських найманців підірве її десятирічну контртерористичну операцію проти "Аль-Каїди" і повстанців, пов'язаних з "Ісламською державою".

Нагадаємо: В середині червня стало відомо, що російські найманці в Центральноафриканській Республіці неодноразово були причетні до катувань та вбивств місцевих мешканців під приводом боротьби із повстанцями.  

Теми: Франція
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