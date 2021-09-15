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Франция раскритиковала планы по введению российских наемников в Мали

Среда, 15 сентября 2021, 01:43
Франция раскритиковала планы по введению российских наемников в Мали

Франция раскритиковала планы по введению российских наемников в Мали, заявив, что такой шаг "несовместим" с французским военным присутствием.

Источник: Reuters

Детали: Раньше дипломатические источники и источники в безопасности сообщили Reuters, что между российским частным военным подрядчиком, компанией Wagner Group, и правящей хунтой Мали заключено соглашение, согласно которому наемники будут обучать малийских военных и обеспечивать защиту высокопоставленных чиновников. Источник, который отслеживает Западную Африку, и источник в сфере безопасности в регионе сказал, что в соглашении с Wagner Group могут быть задействованы не менее 1000 наемников. Два других источника считали, что это число было меньше, но не назвали цифр. Четыре источника сообщили, что Wagner Group будет получать около 6 млрд африканских франков (11 млн долларов) в месяц за свои услуги.

В частности, министр иностранных дел Франции - Жан-Ив Ле Дриан - сказал: "Вагнер" - это ополчение, которое в прошлом показало, что в Сирии и ЦАР осуществляло злоупотребления и всевозможные нарушения, которые не согласуются ни с какими решениями, и поэтому оно несовместимо с нашим присутствием".

Министр вооруженных сил Флоренс Парли заявила, что она "крайне обеспокоена" таким соглашением.

Источники сообщили Reuters, что Париж начал дипломатическую кампанию, чтобы воспрепятствовать хунте, которая пришла к власти в результате переворота в мае, в заключении сделки. По их словам, Париж подумает о выходе из Мали, если сделка состоится.

Франция обеспокоена тем, что прибытие российских наемников подорвет ее десятилетнюю контртеррористическую операцию против "Аль-Каиды" и повстанцев, связанных с "Исламским государством".

Напомним: В середине июня стало известно, что российские наемники в Центральноафриканской Республике неоднократно были причастны к пыткам и убийствам местных жителей под предлогом борьбы с повстанцами.

Темы: Франция
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