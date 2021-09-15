Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Франция раскритиковала планы по введению российских наемников в Мали

Среда, 15 сентября 2021, 01:43

Франция раскритиковала планы по введению российских наемников в Мали, заявив, что такой шаг "несовместим" с французским военным присутствием.

Источник: Reuters

Детали: Раньше дипломатические источники и источники в безопасности сообщили Reuters, что между российским частным военным подрядчиком, компанией Wagner Group, и правящей хунтой Мали заключено соглашение, согласно которому наемники будут обучать малийских военных и обеспечивать защиту высокопоставленных чиновников. Источник, который отслеживает Западную Африку, и источник в сфере безопасности в регионе сказал, что в соглашении с Wagner Group могут быть задействованы не менее 1000 наемников. Два других источника считали, что это число было меньше, но не назвали цифр. Четыре источника сообщили, что Wagner Group будет получать около 6 млрд африканских франков (11 млн долларов) в месяц за свои услуги.

В частности, министр иностранных дел Франции - Жан-Ив Ле Дриан - сказал: "Вагнер" - это ополчение, которое в прошлом показало, что в Сирии и ЦАР осуществляло злоупотребления и всевозможные нарушения, которые не согласуются ни с какими решениями, и поэтому оно несовместимо с нашим присутствием".

Министр вооруженных сил Флоренс Парли заявила, что она "крайне обеспокоена" таким соглашением.

Источники сообщили Reuters, что Париж начал дипломатическую кампанию, чтобы воспрепятствовать хунте, которая пришла к власти в результате переворота в мае, в заключении сделки. По их словам, Париж подумает о выходе из Мали, если сделка состоится.

Франция обеспокоена тем, что прибытие российских наемников подорвет ее десятилетнюю контртеррористическую операцию против "Аль-Каиды" и повстанцев, связанных с "Исламским государством".

Напомним: В середине июня стало известно, что российские наемники в Центральноафриканской Республике неоднократно были причастны к пыткам и убийствам местных жителей под предлогом борьбы с повстанцами.

Темы: Франция
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 15 сентября: детали дела смерти Чорновила, "церковь в смартфоне"

ФотоПодделывал COVID-сертификаты на желтой бумаге: на Львовщине задержали дельца

Правительство ликвидировало ГАСИ – вместо нее будет новая строительная инспекция

Украинская армия взяла на вооружение усовершенствованные "Грады"

"Расстрелянный" знак Беларуси: украинские пограничники рассказали детали инцидента

фотоОккупанты раскопали в Крыму коллекцию украшений ІІІ века

Все новости...
Франция
Во Франции разбился вертолет службы гражданской безопасности, есть погибшие
Мэр Парижа объявила об участии в президентских выборах
Глава МИД Франции обвинил "Талибан" во лжи и заявил, что не будет иметь дел с их правительством
Последние новости
22:10
ВидеоВ Белом доме не смогли подтвердить предоставление Украине систем "Железный купол"
21:50
Новости 15 сентября: детали дела смерти Чорновила, "церковь в смартфоне"
21:40
Беленюк объяснил, почему закрыли дело по расистским оскорблениям
21:38
"Шахтер" проиграл в Молдове стартовый матч Лиги Чемпионов
21:09
Новости экономики: цена на газ обновляет рекорды, проект госбюджета передали в Раду
21:03
С начала сентября на Донбассе ранили 36 военных, 4 – погибли
20:41
В Дании пожизненно осужденным планируют запретить онлайн-знакомства
20:23
Курс гривни к доллару почти не изменился
20:16
Очередное заседание ТКГ прошло без решений: Украина призвала РФ к обмену
19:39
Половина спроса на автомобили в Украине приходится на "евробляхи" и "американцев" – исследование
Все новости...