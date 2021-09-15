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У сенаті Бразилії відкинули указ президента, що обмежує соцмережі у видаленні контенту

Середа, 15 вересня 2021, 03:39
У сенаті Бразилії відкинули указ президента, що обмежує соцмережі у видаленні контенту

У бразильському парламенті не розглядатимуть указу президента Жаїра Болсонару, що обмежує повноваження  соціальних мереж з видалення контенту.

Джерело: лідер бразильського сенату Родріго Пачеко, якого цитує Reuters

Деталі: Пачеко сказав, що указ Болсонару, що вимагає схвалення Конгресу, щоб стати законом, не відповідає нормативним вимогам і призводить до "значної правової невизначеності".

Передісторія:

  • Болсонару підписав указ, спрямований на обмеження повноважень соціальних мереж з видалення облікових записів і контенту.
  • Технологічні гіганти повинні будуть надати "справедливу причину і мотивацію", перш ніж видаляти обліковий запис або контент. Однак неясно, чи буде цей наказ виконано.
  • Болсонару сказав, що зміна правил необхідна для боротьби з "довільним видаленням" профілів і що це допоможе захистити свободу слова.
  • Указ  викликав значний супротив в Бразилії: Google, Facebook   і Twitter   виступили проти цього заходу.

"Українська правда" у Threads

Теми: соцмережіБразилія
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