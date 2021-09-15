У сенаті Бразилії відкинули указ президента, що обмежує соцмережі у видаленні контенту

У бразильському парламенті не розглядатимуть указу президента Жаїра Болсонару, що обмежує повноваження соціальних мереж з видалення контенту.

Джерело: лідер бразильського сенату Родріго Пачеко, якого цитує Reuters

Деталі: Пачеко сказав, що указ Болсонару, що вимагає схвалення Конгресу, щоб стати законом, не відповідає нормативним вимогам і призводить до "значної правової невизначеності".

Передісторія: