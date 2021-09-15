В сенате Бразилии отвергли указ президента, ограничивающий соцсети в удалении контента

В бразильском парламенте не будут рассматривать указа президента Жаира Болсонару, который ограничивает полномочия социальных сетей по удалению контента.

Источник: лидер бразильского сената Родриго Пачеко, которого цитирует Reuters

Детали: Пачеко сказал, что указ Болсонару, требующий одобрения Конгресса, чтобы стать законом, не соответствует нормативным требованиям и приводит к "значительной правовой неопределенности".

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