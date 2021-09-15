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В сенате Бразилии отвергли указ президента, ограничивающий соцсети в удалении контента

Среда, 15 сентября 2021, 03:39
В сенате Бразилии отвергли указ президента, ограничивающий соцсети в удалении контента

В бразильском парламенте не будут рассматривать указа президента Жаира Болсонару, который ограничивает полномочия социальных сетей по удалению контента.

Источник: лидер бразильского сената Родриго Пачеко, которого цитирует Reuters

Детали: Пачеко сказал, что указ Болсонару, требующий одобрения Конгресса, чтобы стать законом, не соответствует нормативным требованиям и приводит к "значительной правовой неопределенности".

Предыстория:

  • Болсонару подписал указ, направленный на ограничение полномочий социальных сетей по удалению учетных записей и контента.
  • Технологические гиганты должны будут предоставить "справедливую причину и мотивацию", прежде чем удалять аккаунт или контент. Однако неясно, будет ли этот приказ выполнен.
  • Болсонару сказал, что изменение правил необходимо для борьбы с "произвольным удалением" профилей и это поможет защитить свободу слова.
  • Указ вызвал значительное сопротивление в Бразилии: Google, Facebook и Twitter выступили против этой меры.

Темы: соцсетиБразилия
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