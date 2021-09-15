ЗМІ: Сі Цзіньпін відхилив пропозицію Байдена про особисту зустріч, Байден заперечує

Китайський лідер Сі Цзіньпін минулого тижня відхилив пропозицію президента США Джо Байдена про особисту зустріч.

Джерело: джерела Financial Times, Reuters

Деталі: FT процитувала кількох людей, поінформованих про 90-хвилинну розмову між двома лідерами, які заявили, що Сі Цзіньпін не прийняв пропозицію Байдена і замість цього наполіг на тому, щоб Вашингтон мав менш різкий тон щодо Пекіна.

Радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що звіт не є точним відображенням дзвінка. Однак джерело, яке був серед тих, хто був проінформований про дзвінок, підтвердило, що повідомлення було точним.

Джерело Reuters сказало, що "Сі Цзіньпін, очевидно, натякнув, що в першу чергу необхідно поліпшити тон і атмосферу відносин".

Відповідаючи на питання журналістів, чи розчарований він тим, що Сі Цзіньпін не хотів з ним зустрічатися, Байден відповів, що "це неправда".

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