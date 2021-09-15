ЗМІ: Сі Цзіньпін відхилив пропозицію Байдена про особисту зустріч, Байден заперечує
Китайський лідер Сі Цзіньпін минулого тижня відхилив пропозицію президента США Джо Байдена про особисту зустріч.
Джерело: джерела Financial Times, Reuters
Деталі: FT процитувала кількох людей, поінформованих про 90-хвилинну розмову між двома лідерами, які заявили, що Сі Цзіньпін не прийняв пропозицію Байдена і замість цього наполіг на тому, щоб Вашингтон мав менш різкий тон щодо Пекіна.
Радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що звіт не є точним відображенням дзвінка. Однак джерело, яке був серед тих, хто був проінформований про дзвінок, підтвердило, що повідомлення було точним.
Джерело Reuters сказало, що "Сі Цзіньпін, очевидно, натякнув, що в першу чергу необхідно поліпшити тон і атмосферу відносин".
Відповідаючи на питання журналістів, чи розчарований він тим, що Сі Цзіньпін не хотів з ним зустрічатися, Байден відповів, що "це неправда".
Передісторія:
- 9 вересня Байден поспілкувався із Сі Цзіньпіном. Це була друга телефонна розмова двох політиків відтоді, як президент Байден вступив на посаду у січні, і перший телефонний дзвінок за останні 7 місяців.
- Як повідомив китайський державний телеканал, Сі сказав Байдену, що політика США спричинила "серйозні труднощі", і належне вибудовування відносин "має вирішальне значення для майбутнього та долі світу".
- Як повідомили у Білому домі, двоє лідерів мали "широку стратегічну дискусію", в якій вони обговорили сфери, де їхні інтереси збігаються, а також ті, де інтереси та цінності двох країн розходяться.