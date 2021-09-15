СМИ: Си Цзиньпин отклонил предложение Байдена о личной встрече, Байден отрицает

Китайский лидер Си Цзиньпин на прошлой неделе отклонил предложение президента США Джо Байдена о личной встрече.

Источник: источники Financial Times, Reuters

Детали: FT процитировала несколько человек, информированных о 90-минутном разговоре между двумя лидерами, которые заявили, что Си Цзиньпин не принял предложение Байдена и вместо этого настоял на том, чтобы Вашингтон имел менее резкий тон в отношении Пекина.

Советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что отчет не является точным отражением звонка. Однако источник, который был среди тех, кто был проинформирован о звонке, подтвердил, что сообщение точное.

Источник Reuters сказал, что "Си Цзиньпин, очевидно, намекнул, что в первую очередь необходимо улучшить тон и атмосферу отношений".

Отвечая на вопрос журналистов, разочарован ли он тем, что Си Цзиньпин не хотел с ним встречаться, Байден ответил, что "это неправда".

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