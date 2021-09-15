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СМИ: Си Цзиньпин отклонил предложение Байдена о личной встрече, Байден отрицает

Среда, 15 сентября 2021, 06:40
СМИ: Си Цзиньпин отклонил предложение Байдена о личной встрече, Байден отрицает

Китайский лидер Си Цзиньпин на прошлой неделе отклонил предложение президента США Джо Байдена о личной встрече.

Источник: источники Financial Times, Reuters

Детали: FT процитировала несколько человек, информированных о 90-минутном разговоре между двумя лидерами, которые заявили, что Си Цзиньпин не принял предложение Байдена и вместо этого настоял на том, чтобы Вашингтон имел менее резкий тон в отношении Пекина.

Советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что отчет не является точным отражением звонка. Однако источник, который был среди тех, кто был проинформирован о звонке, подтвердил, что сообщение точное.

Источник Reuters сказал, что "Си Цзиньпин, очевидно, намекнул, что в первую очередь необходимо улучшить тон и атмосферу отношений".

Отвечая на вопрос журналистов, разочарован ли он тем, что Си Цзиньпин не хотел с ним встречаться, Байден ответил, что "это неправда".

Предыстория:

  • 9 сентября Байден пообщался с Си Цзиньпином. Это был второй телефонный разговор двух политиков с тех пор, как президент Байден вступил в должность в январе, и первый телефонный звонок за последние 7 месяцев.
  • Как сообщил китайский государственный телеканал, Си сказал Байдену, что политика США привела к "серьезным  трудностям", и надлежащее выстраивание отношений "имеет решающее значение для будущего и судьбы мира".
  • Как сообщили в Белом доме, два лидера имели "широкую стратегическую дискуссию", в которой они обсудили сферы, где их интересы совпадают, а также те, где интересы и ценности двух стран расходятся.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КитайСША
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