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COVID: Понад 500 тисяч випадків у світі, найбільше в США та Туреччині

Середа, 15 вересня 2021, 07:15
COVID: Понад 500 тисяч випадків у світі, найбільше в США та Туреччині

За добу 13 вересня у світі виявили 512 659 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в США - 142 059 заражень, в Туреччині - 27 802, в Індії – 27 491.

Крім того, в Британії  - 26 628 випадків, а в Ірані – 22 329.

 

Україна з 3 332 випадками на 26 місці в світі між ПАР та Іспанією. В Європі Україна восьма.

8 895 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 18 місці у світі і на 4 – в Європі.

Нагадаємо: 13 вересня в Україні зафіксували 3 332 нові випадки COVID-19, 97 летальних випадків, госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 718 осіб, одужали 1 404 особи.

Знати більше:

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Українська правда
Теми: коронавірус
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