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COVID: Более 500 тысяч случаев в мире, больше всего в США и Турции

Среда, 15 сентября 2021, 07:15

За сутки 13 сентября в  мире обнаружили 512 659 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 142 059 заражений, в Турции - 27 802, в Индии - 27 491.

Кроме того, в Великобритании - 26 628 случаев, а в Иране - 22329.

 

Украина с 3332 случаями на 26 месте в мире между ЮАР и Испанией. В Европе Украина восьмая.

8895 людей в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 18 месте в мире и на 4 - в Европе.

Напомним: 13 сентября в Украине зафиксировали 3332 новых случая COVID-19, 97 летальных случаев, госпитализировали с коронавирусной болезнью или подозрением на нее 718 человек, выздоровели 1404 человека.

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Украинская правда
Темы: коронавирус
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