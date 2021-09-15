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У Дніпрі вибухнув автомобіль: двоє загиблих

Середа, 15 вересня 2021, 10:07
фот поліції

Внаслідок вибуху автомобіля у місті Дніпро загинули дві особи, які перебували всередині машини.

Джерело: поліція Дніпропетровщини

Деталі: Повідомлення про подію надійшло до поліції 15 вересн, близько 9-ї ранку.

Вибух стався в автомобілі "Nissan Primera" на пр. Богдана Хмельницького м. Дніпро. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.

Встановлюються всі обставини події. Правоохоронці обіцяють оновлювати інформацію.

UPD: Після вибуху автомобіля у Дніпрі, в якому загинули дві людини, поліція відкрила справу за статтею "терористичний акт". Стало відомо, що загинула начальниця відділу зв’язків зі ЗМІ ДСНС у Дніпропетровській області та колишній АТОвець.

Українська правда
Теми: вибухДніпро
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