У Дніпрі вибухнув автомобіль: двоє загиблих
Середа, 15 вересня 2021, 10:07
Внаслідок вибуху автомобіля у місті Дніпро загинули дві особи, які перебували всередині машини.
Джерело: поліція Дніпропетровщини
Деталі: Повідомлення про подію надійшло до поліції 15 вересн, близько 9-ї ранку.
Вибух стався в автомобілі "Nissan Primera" на пр. Богдана Хмельницького м. Дніпро. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.
Встановлюються всі обставини події. Правоохоронці обіцяють оновлювати інформацію.
UPD: Після вибуху автомобіля у Дніпрі, в якому загинули дві людини, поліція відкрила справу за статтею "терористичний акт". Стало відомо, що загинула начальниця відділу зв’язків зі ЗМІ ДСНС у Дніпропетровській області та колишній АТОвець.
Українська правда