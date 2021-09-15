В Днепре взорвался автомобиль: двое погибших
Среда, 15 сентября 2021, 10:07
В результате взрыва автомобиля в городе Днепр погибли два человека, которые находились внутри машины.
Источник: полиция Днепропетровщины
Детали: Сообщение о происшествии поступило в полицию 15 сентября, около 9 утра.
Взрыв произошел в автомобиле "Nissan Primera" на пр. Богдана Хмельницкого. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители обещают обновлять информацию.
UPD: После взрыва автомобиля в Днепре, в котором погибли два человека, полиция открыла дело по статье "террористический акт". Стало известно, что погибла начальница отдела связей со СМИ ГСЧС в Днепропетровской области и бывший АТОвец.
Украинская правда