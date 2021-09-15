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В Днепре взорвался автомобиль: двое погибших

Среда, 15 сентября 2021, 10:07
В Днепре взорвался автомобиль: двое погибших

В результате взрыва автомобиля в городе Днепр погибли два человека, которые находились внутри машины.

Источник: полиция Днепропетровщины

Детали: Сообщение о происшествии поступило в полицию 15 сентября, около 9 утра.

Взрыв произошел в автомобиле "Nissan Primera" на пр. Богдана Хмельницкого. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители обещают обновлять информацию.

UPD: После взрыва автомобиля в Днепре, в котором погибли два человека, полиция открыла дело по статье "террористический акт". Стало известно, что погибла начальница отдела связей со СМИ ГСЧС в Днепропетровской области и бывший АТОвец.

Украинская правда

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Темы: взрывДнепр
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