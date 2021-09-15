Вибух авто в Дніпрі поліція розглядає як теракт, загинув АТОвець
Після вибуху автомобіля у Дніпрі, в якому загинули дві людини, поліція відкрила справу за статтею "терористичний акт".
Джерело: Нацполіція, пресслужба ДСНС, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на правоохоронні органи, речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі УП, джерела УП в правоохоронних органах, Український Легіон
Деталі: Поліція вже встановила, що двоє загиблих в автомобілі – чоловік та жінка.
ЗА фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 258 ККУ – терористичний акт.
Особи попередньо встановили за документами, які знайшли на місці події.
Upd. У ДСНС повідомили, що в автівці загинула начальниця відділу зв’язків зі ЗМІ ДСНС у Дніпропетровській області Дар’я Гречіщева.
Вона, повідомляється, була однією з найкращих співробітників ДСНС, волонтером Червоного Хреста.
У СБУ повідомили "Українській правді", що вбитий чоловік - один із членів громадської патріотичної організації.
За даними джерела УП в правоохоронних органах, загиблий - учасник ГО "Український легіон", ветеран АТО Олексій Кавлак.
Пізніше в Українському Легіоні підтвердили, що вбитим є Кавлак.
Зазначається, що він інструктор з домедичної допомоги, засновник проекту Aid Brothers, інструктор 44 навчального центру, учасник та співорганізатор проекту "Нащадки Вільних".
Навчав військових, поліцію та цивільних.
Нагадаємо: Близько 9 ранку 15 вересня у Дніпрі вибухнув автомобіль з двома людьми всередині.