Вибух авто в Дніпрі поліція розглядає як теракт, загинув АТОвець

на фото Олексій Кавлак, з його Facebook

Після вибуху автомобіля у Дніпрі, в якому загинули дві людини, поліція відкрила справу за статтею "терористичний акт".

Джерело: Нацполіція, пресслужба ДСНС, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на правоохоронні органи, речник СБУ Артем Дехтяренко у коментарі УП, джерела УП в правоохоронних органах, Український Легіон

Деталі: Поліція вже встановила, що двоє загиблих в автомобілі – чоловік та жінка.

ЗА фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 258 ККУ – терористичний акт.

Особи попередньо встановили за документами, які знайшли на місці події.

Upd. У ДСНС повідомили, що в автівці загинула начальниця відділу зв’язків зі ЗМІ ДСНС у Дніпропетровській області Дар’я Гречіщева.

Вона, повідомляється, була однією з найкращих співробітників ДСНС, волонтером Червоного Хреста.

У СБУ повідомили "Українській правді", що вбитий чоловік - один із членів громадської патріотичної організації.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, загиблий - учасник ГО "Український легіон", ветеран АТО Олексій Кавлак.

Пізніше в Українському Легіоні підтвердили, що вбитим є Кавлак.

Зазначається, що він інструктор з домедичної допомоги, засновник проекту Aid Brothers, інструктор 44 навчального центру, учасник та співорганізатор проекту "Нащадки Вільних".

Навчав військових, поліцію та цивільних.

Дар’я Гречіщева, дснс

Нагадаємо: Близько 9 ранку 15 вересня у Дніпрі вибухнув автомобіль з двома людьми всередині.