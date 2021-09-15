Кабмін продовжив дію "зелених" COVID-сертифікатів до 365 днів

Кабінет міністрів продовжив дію "зелених" сертифікатів про повну вакцинацію проти коронавірусу зі 180 до 365 днів.

Джерело: постанова №954 від 13 вересня

Дослівно: "Строк дії міжнародного COVID-сертифіката – 365 діб від дня введення останньої дози відповідно до протоколу вакцинації від COVID-19. Строк дії внутрішнього COVID-сертифіката – 365 діб від дня введення останньої дози".

Деталі: Також згідно з документом, тест на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції буде дійсний, як і раніше, 72 години, починаючи від години забору матеріалів для аналізу; а довідка про одужання від COVID-19 – 180 діб від дати забору матеріалів, що дали позитивний результат тестування на COVID-19.

Внутрішні сертифікати про СOVID-вакцинацію будуть "жовтими" (одна доза; термін дії – 120 днів із моменту щеплення) і "зеленими" (закінчена вакцинація, дві дози; термін дії 365 днів).

Їх можна згенерувати у додатку "Дія".

Для довідки. Наразі на паперових сертифікатах вказано, що вони діють 1 рік, водночас у "Дії" щодо того ж самого сертифіката вказано, що він діє пів року.

Раніше заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін пояснював, що внутрішній сертифікат про вакцинацію поки видається на півроку – але після того, як сплине термін його дії, треба буде відмовитися від нього і завантажити новий також на півроку. Таким чином, і внутрішній, і міжнародний сертифікат буде видаватися терміном дії на 1 рік з моменту завершення курсу щеплення.