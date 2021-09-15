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Кабмин продлил действие "зеленых" COVID сертификатов до 365 дней

Среда, 15 сентября 2021, 10:43
Кабмин продлил действие зеленых COVID сертификатов до 365 дней
Фото c Facebook Aleksey Vyskub

Кабинет министров продлил действие "зеленых" сертификатов о полной вакцинации против коронавируса со 180 до 365 дней.

Источник: постановление №954 от 13 сентября

Дословно: "Срок действия международного COVID-сертификата – 365 суток со дня введения последней дозы в соответствии с протоколом вакцинации от COVID-19. Срок действия внутреннего COVID-сертификата – 365 суток со дня введения последней дозы".

Детали: Также согласно документу, тест на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции будет действителен, как и раньше, 72 часа, начиная от времени забора материалов для анализа; а справка о выздоровлении от COVID-19 – 180 суток от даты забора материалов, давших положительный результат тестирования на COVID-19.

Внутренние сертификаты о СOVID-вакцинации будут "желтыми" (одна доза, срок действия – 120 дней с момента прививки) и "зелеными" (закончена вакцинация, две дозы; строк действия 365 дней).

Их можно сгенерировать в приложении "Дія".

Для справки. Сейчас на бумажных сертификатах указано, что они действуют 1 год, вместе с тем в приложении "Дія" относительно того же самого сертификата указано, что он действует полгода.

Ранее заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин объяснял, что внутренний сертификат о вакцинации пока выдается на полгода – но после того, как закончится срок его действия, надо будет отказаться от него и загрузить новый – также на полгода. Таким образом, и внутренний, и международный сертификат будет выдаваться сроком действия на 1 год с момента завершения курса вакцинации.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министроввакцинациякоронавирус
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