Взрыв авто в Днепре полиция рассматривает как теракт, погиб АТОшник

на фото Алексей Кавлак, с его Facebook

После взрыва автомобиля в Днепре, в котором погибли два человека, полиция открыла дело по статье "террористический акт".

Источник: Нацполиция, пресс-служба ГСЧС, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на правоохранительные органы, пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП, источники УП в правоохранительных органах, Український Легіон

Детали: Полиция уже установила, что двое погибших в автомобиле - мужчина и женщина.

ПО факту открыли уголовное производство по статье 258 УК - террористический акт.

Лица предварительно установили по документам, которые нашли на месте происшествия.

Upd. В ДСНС сообщили, что в автомобиле погибла начальница отдела связей со СМИ ДСНС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Она, сообщается, была одной из лучших сотрудников ДСНС, волонтером Красного Креста.

В СБУ сообщили "Украинской правде", что убитый мужчина - один из членов общественной патриотической организации.

По данным источника УП в правоохранительных органах, погибший - участник ОО "Украинский легион", ветеран АТО Алексей Кавлак.

Позже в Українському Легіоні подтвердили, что убитым является Кавлак.

Отмечается, что он инструктор по домедицинской помощи, основатель проекта Aid Brothers, инструктор 44 учебного центра, участник и соорганизатор проекта "Потомки Свободных".

Учил военных, полицию и гражданских.

Дарья Гречищева, гсчс

Напомним: Около 9 утра 15 сентября во Днепре взорвался автомобиль с двумя людьми внутри.