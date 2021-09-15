Взрыв авто в Днепре полиция рассматривает как теракт, погиб АТОшник
После взрыва автомобиля в Днепре, в котором погибли два человека, полиция открыла дело по статье "террористический акт".
Источник: Нацполиция, пресс-служба ГСЧС, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на правоохранительные органы, пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП, источники УП в правоохранительных органах, Український Легіон
Детали: Полиция уже установила, что двое погибших в автомобиле - мужчина и женщина.
ПО факту открыли уголовное производство по статье 258 УК - террористический акт.
Лица предварительно установили по документам, которые нашли на месте происшествия.
Upd. В ДСНС сообщили, что в автомобиле погибла начальница отдела связей со СМИ ДСНС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.
Она, сообщается, была одной из лучших сотрудников ДСНС, волонтером Красного Креста.
В СБУ сообщили "Украинской правде", что убитый мужчина - один из членов общественной патриотической организации.
По данным источника УП в правоохранительных органах, погибший - участник ОО "Украинский легион", ветеран АТО Алексей Кавлак.
Позже в Українському Легіоні подтвердили, что убитым является Кавлак.
Отмечается, что он инструктор по домедицинской помощи, основатель проекта Aid Brothers, инструктор 44 учебного центра, участник и соорганизатор проекта "Потомки Свободных".
Учил военных, полицию и гражданских.
Напомним: Около 9 утра 15 сентября во Днепре взорвался автомобиль с двумя людьми внутри.