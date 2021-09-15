У Києві другий день поспіль понад 400 випадків коронавірусу
У столиці дещо зросла кількість нових хворих на коронавірус, другу добу поспіль у місті фіксують понад 400 випадків захворювання.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова: "441 підтверджений випадок захворювання на коронавірус. 3 летальних випадки від вірусу".
Деталі: Зокрема, за добу 14 вересня захворіли 247 жінок віком від 18 до 89 років, 152 чоловіки віком від 18 до 90 років, 20 дівчаток від 2 місяців до 17 років і 22 хлопчики від 1 до 17 років.
65 людей госпіталізували.
Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (63), Солом’янському (58) та в Оболонському (54) районах.
Загалом з початку пандемії у столиці вже 228 714 підтверджених випадків коронавірусу, 5 321 хворий помер, подолали вірус 218 725 жителів Києва, з них 237 за минулу добу.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- За добу 13 вересня у Києві 10 людей померли від COVID-19 – була це найбільша кількість смертей з 4 червня, коли у столиці також було 10 смертей від коронавірусу.