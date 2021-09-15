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У Києві другий день поспіль понад 400 випадків коронавірусу

Середа, 15 вересня 2021, 11:59
У Києві другий день поспіль понад 400 випадків коронавірусу
Фото КМДА

У столиці дещо зросла кількість нових хворих на коронавірус, другу добу поспіль у місті фіксують понад 400 випадків захворювання.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "441 підтверджений випадок захворювання на коронавірус. 3 летальних випадки від вірусу".

Деталі: Зокрема, за добу 14 вересня захворіли 247 жінок віком від 18 до 89 років, 152 чоловіки віком від 18 до 90 років, 20 дівчаток від 2 місяців до 17 років і 22 хлопчики від 1 до 17 років.

65 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському (63), Солом’янському (58) та в Оболонському (54) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 228 714 підтверджених випадків коронавірусу, 5 321 хворий помер, подолали вірус 218 725 жителів Києва, з них 237 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: 

  • За добу 13 вересня у Києві 10 людей померли від COVID-19 – була це найбільша кількість смертей з 4 червня, коли у столиці також було 10 смертей від коронавірусу.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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