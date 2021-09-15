В Киеве второй день подряд более 400 случаев коронавируса
В столице немного возросло количество новых больных коронавирусом, вторые сутки подряд в городе фиксируют более 400 случаев заболевания.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь: "441 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. 3 летальных случая от вируса".
Детали: В частности, за сутки 14 сентября заболели 247 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 152 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет, 20 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 22 мальчика от 1 до 17 лет.
65 человек госпитализировали.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (63), Соломенском (58) и в Оболонском (54) районах.
Всего с начала пандемии в столице уже 228 714 подтвержденных случаев коронавируса, 5 321 больной умер, преодолели вирус 218 725 жителей Киева, из них 237 за минувшие сутки.
Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Предыстория:
- 13 сентября в Киеве 10 человек умерли от COVID-19 – это было наибольшее количество с 4 июня, когда в столице также было 10 смертей от коронавируса.