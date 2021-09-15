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7 років переховувався у РФ: СБУ затримала організатора "референдуму" на Луганщині

Середа, 15 вересня 2021, 13:39
7 років переховувався у РФ: СБУ затримала організатора референдуму на Луганщині

СБУ затримала одного з організаторів незаконного "референдуму" 2014 року у Луганській області, який 7 років переховувався від українських правоохоронців на території РФ.

Джерело: пресслужба СБУ

Джерело: Його затримали під час спецоперації у Новопскові на Луганщині.

За даними слідства, зловмисник очолював так звану "виборчу комісію" у Новопсковському районі, він брав участь в організації, контролював "підрахунок голосів" та відправлення заповнених "бюлетенів" до тимчасово непідконтрольного українській владі Луганська.

Після цього втік до Росії, де переховувався 7 років.

Коли і чому він повернувся в Україну, не повідомляється.

Українська правда

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Теми: СБУокупаціяЛуганська областьреферендум
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