7 років переховувався у РФ: СБУ затримала організатора "референдуму" на Луганщині

СБУ затримала одного з організаторів незаконного "референдуму" 2014 року у Луганській області, який 7 років переховувався від українських правоохоронців на території РФ.

Джерело: пресслужба СБУ

Джерело: Його затримали під час спецоперації у Новопскові на Луганщині.

За даними слідства, зловмисник очолював так звану "виборчу комісію" у Новопсковському районі, він брав участь в організації, контролював "підрахунок голосів" та відправлення заповнених "бюлетенів" до тимчасово непідконтрольного українській владі Луганська.

Після цього втік до Росії, де переховувався 7 років.

Коли і чому він повернувся в Україну, не повідомляється.