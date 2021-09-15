7 років переховувався у РФ: СБУ затримала організатора "референдуму" на Луганщині
Середа, 15 вересня 2021, 13:39
СБУ затримала одного з організаторів незаконного "референдуму" 2014 року у Луганській області, який 7 років переховувався від українських правоохоронців на території РФ.
Джерело: пресслужба СБУ
Джерело: Його затримали під час спецоперації у Новопскові на Луганщині.
За даними слідства, зловмисник очолював так звану "виборчу комісію" у Новопсковському районі, він брав участь в організації, контролював "підрахунок голосів" та відправлення заповнених "бюлетенів" до тимчасово непідконтрольного українській владі Луганська.
Після цього втік до Росії, де переховувався 7 років.
Коли і чому він повернувся в Україну, не повідомляється.
Українська правда