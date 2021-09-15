7 лет скрывался в РФ: СБУ задержала организатора "референдума" на Луганщине
Среда, 15 сентября 2021, 13:39
СБУ задержала одного из организаторов незаконного "референдума" 2014 года в Луганской области, который 7 лет скрывался от украинских правоохранителей на территории РФ.
Источник: пресс-служба СБУ
Источник: Его задержали в ходе спецоперации в Новопскове Луганской области.
По данным следствия, злоумышленник возглавлял так называемую "избирательную комиссию" в Новопсковском районе, он участвовал в организации, контролировал "подсчет голосов" и отправки заполненных "бюллетеней" во временно неподконтрольный украинской власти Луганск.
После этого бежал в Россию, где скрывался 7 лет.
Когда и почему он вернулся в Украину, не сообщается.
Украинская правда