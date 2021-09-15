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7 лет скрывался в РФ: СБУ задержала организатора "референдума" на Луганщине

Среда, 15 сентября 2021, 13:39

СБУ задержала одного из организаторов незаконного "референдума" 2014 года в Луганской области, который 7 лет скрывался от украинских правоохранителей на территории РФ.

Источник: пресс-служба СБУ

Источник: Его задержали в ходе спецоперации в Новопскове Луганской области.

По данным следствия, злоумышленник возглавлял так называемую "избирательную комиссию" в Новопсковском районе, он участвовал в организации, контролировал "подсчет голосов" и отправки заполненных "бюллетеней" во временно неподконтрольный украинской власти Луганск.

После этого бежал в Россию, где скрывался 7 лет.                     

Когда и почему он вернулся в Украину, не сообщается.

Украинская правда
Темы: СБУоккупацияЛуганская областьреферендум
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