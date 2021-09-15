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Росіяни кличуть Google та Apple говорити про "втручання в вибори"

Середа, 15 вересня 2021, 15:11

Рада федерації РФ спрямувала офіційні листи в Google та Apple із вимогою відправити своїх представників на засідання комісії щодо суверенітету Росії.

Джерело: "Медуза" з посиланням на "РИА Новости"

Деталі: Голова комісії Ради Федерації із захисту державного суверенітету Росії Андрій Клімов заявив, що компанії перебувають у зоні уваги сенаторів, і "до них накопичилося дуже багато питань".

Вирішено винести на обговорення комісії питання, пов'язані з втручанням з боку американських цифрових платформ у вибори в Державну думу РФ.

Засідання відбудеться 16 вересня, напередодні виборів до Держдуми РФ.

На початку вересня Роскомнадзор зажадав від Apple і Google (а також від Cloudflare і Cisco) не надавати проєкту "Розумне голосування" можливості для обходу блокування в Росії. У відомстві заявили, що невиконання вимоги буде розцінюватися як іноземне втручання в майбутні вибори в Держдуму.

Нагадаємо: Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден продовжив ще на рік після 12 вересня 2021 року режим надзвичайної ситуації в країні у зв'язку з загрозою іноземного втручання у вибори США.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіявибориСШАінтернеттехнології
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