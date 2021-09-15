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Россияне зовут Google и Apple говорить о "вмешательстве в выборы"

Среда, 15 сентября 2021, 15:11

Совет федерации РФ направил официальные письма в Google и Apple с требованием отправить своих представителей на заседание комиссии по суверенитету России.

Источник: "Медуза" со ссылкой на "РИА Новости"

Детали: Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил, что компании находятся в зоне внимания сенаторов, и "к ним накопилось очень много вопросов". 

Решено вынести на обсуждение комиссии вопросы, связанные с вмешательством со стороны американских цифровых платформ в выборы в Государственную думу РФ.

Заседание пройдет 16 сентября, накануне выборов в Госдуму РФ.

В начале сентября Роскомнадзор потребовал от Apple и Google (а также от Cloudflare и Cisco) не предоставлять проекту "Умное голосование" возможности для обхода блокировок в России. В ведомстве заявили, что неисполнение требования будет расцениваться как иностранное вмешательство в предстоящие выборы в Госдуму. 

Напомним: Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден продлил еще на год после 12 сентября 2021 года режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы США.

Темы: РосcиявиборыСШАинтернеттехнологии
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