Ексдиректорці "Масандри", яка пригощала Путіна колекційним вином, посилили підозру

"Генеральну директорку" "Масандри" Яніну Павленко підозрюють у вчиненні воєнного злочину, який полягає у розграбуванні національних цінностей в окупованому Криму.

Джерело: прокуратура АРК

Деталі: "Генеральна директорка" Масандри підозрюється у вчиненні воєнного злочину, що полягає у розграбуванні національних цінностей на окупованій території.

Раніше їй оголошували підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наприкінці лютого 2015 року окупанти призначили підозрювану на посаду генеральної директорки винзаводу.

У вересні того ж року, під час відвідування "Масандри" президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та колишнім прем’єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі, вона дістала з колекції та відкоркувала одну з найцінніших пляшок енотеки - "Херес-де-ла-Фронтера" врожаю 1775 року. Вартість однієї такої пляшки вина становить понад $100 тисяч, та відповідно до законодавства України є національним надбанням й має значну історичну, наукову та національну цінність для держави.

Зараз Павленко працює "главою" окупаційної адміністрації Ялти.