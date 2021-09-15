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Ексдиректорці "Масандри", яка пригощала Путіна колекційним вином, посилили підозру

Середа, 15 вересня 2021, 15:18
Ексдиректорці Масандри, яка пригощала Путіна колекційним вином, посилили підозру
фото ілюстративне

 "Генеральну директорку" "Масандри" Яніну Павленко підозрюють у вчиненні воєнного злочину, який полягає у розграбуванні національних цінностей в окупованому Криму.

Джерело: прокуратура АРК

Деталі: "Генеральна директорка" Масандри підозрюється у вчиненні воєнного злочину, що полягає у розграбуванні національних цінностей на окупованій території.

Раніше їй оголошували підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Наприкінці лютого 2015 року окупанти призначили підозрювану на посаду генеральної директорки винзаводу.

У вересні того ж року, під час відвідування "Масандри" президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та колишнім прем’єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі, вона дістала з колекції та відкоркувала одну з найцінніших пляшок енотеки - "Херес-де-ла-Фронтера" врожаю 1775 року. Вартість однієї такої пляшки вина становить понад $100 тисяч, та відповідно до законодавства України є національним надбанням й має значну історичну, наукову та національну цінність для держави.  

Зараз Павленко працює "главою" окупаційної адміністрації Ялти.

Українська правда

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Теми: КримокупаціяРосія
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