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Экс-директорке "Массандры", которая угощала Путина коллекционным вином, ужесточили подозрение

Среда, 15 сентября 2021, 15:18
фото иллюстративное

 "Генеральную директорку" "Массандры" Янину Павленко подозревают в совершении военного преступления, заключается в разграблении национальных ценностей в оккупированном Крыму.

Источник: прокуратура АРК

Детали: "Генеральная директор" "Массандры" подозревается в совершении военного преступления, которое заключается в разграблении национальных ценностей на оккупированной территории.

Ранее ей предьявили подозрение по факту нарушения законов и обычаев войны.

В конце февраля 2015 подозреваемая незаконно была назначена на должность генерального директора винзавода.

В сентябре того же года, во время посещения "Массандры" президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, она достала из коллекции и откупорила одну из самых ценных бутылок энотеки - "Херес-де-ла-Фронтера" урожая 1775 года. Стоимость одной такой бутылки вина составляет более $100 тысяч, и в соответствии с законодательством Украины является национальным достоянием и имеющее значительную историческую, научную и национальную ценность для государства.

Сейчас Павленко работает "главой" оккупационной администрации Ялты.

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияРосcия
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