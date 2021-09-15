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В Європарламенті пропонують ЄС не визнавати вибори в Держдуму РФ

Середа, 15 вересня 2021, 16:01
В Європарламенті пропонують ЄС не визнавати вибори в Держдуму РФ
ФОТО ASPI.COM.UA

У проєкті звіту про майбутню стратегію відносин ЄС з Росією, який Європарламент планує затвердити у середу, депутати закликають ЄС бути готовим не визнавати російський парламент, якщо вибори до нього на цьому тижні будуть визнані сфальсифікованими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EU Reporter.

"ЄС повинен бути готовий не визнавати парламент Росії та розглянути питання про виключення Росії з міжнародних організацій із парламентськими асамблеями, зокрема з Парламентської асамблеї Ради Європи, якщо парламентські вибори 2021 року в Росії будуть визнані шахрайськими та такими, які булі проведені з порушенням демократичних принципів та міжнародного права", - йдеться в документі.

"Люди в Росії повинні мати право вибору, як і люди в будь-який іншій демократичній країні. Коли ключові гравці опозиції і противники російської правлячої партії сидять у тюрмах або під домашнім арештом, тоді вибору немає.

Репресії Кремля щодо всіх кандидатів від опозиції, вільних ЗМІ або НУО підривають легітимність і справедливість виборів. Ми повторюємо, що необхідно звільнити лідера опозиції Алексєя Навального, а також всіх, хто підтримував його під час мирних акцій протесту", - заявив автор звіту Андрюс Кубілюс.

У звіті наголошується, що ЄС слід співпрацювати з Москвою з питань, які становлять спільний інтерес, таких як контроль над озброєннями, будівництво миру, глобальна безпека чи зміна клімату. Така співпраця, однак, повинна бути суворо обумовлена ​​готовністю Кремля дотримуватись прав людини та міжнародного законодавства.

Голосування за резолюцію відбудеться 15 вересня, а його результати будуть оголошені 16 вересня.

Рішення Європейського парламенту не є обов’язковими до виконання, вони є рекомендацією для країн ЄС.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄвропарламентРосіяДерждумавибори
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