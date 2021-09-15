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В Европарламенте предлагают ЕС не признавать выборы в Госдуму РФ

Среда, 15 сентября 2021, 16:01
ФОТО ASPI.COM.UA

В проекте отчета о будущей стратегии отношений ЕС с Россией, который Европарламент планирует утвердить в среду, депутаты призывают ЕС быть готовым не признавать российский парламент, если выборы в него на этой неделе будут признаны фальсифицированными.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EU Reporter.

"ЕС должен быть готов не признавать парламент России и рассмотреть вопрос об исключении России из международных организаций с парламентскими ассамблеями, в частности из Парламентской ассамблеи Совета Европы, если парламентские выборы 2021 года в России будут признаны нечестными и  проведенными с нарушением демократических принципов и международного права", - говорится в документе.

"Люди в России должны иметь право выбора, как и люди в любой другой демократической стране. Когда ключевые игроки оппозиции и противники российской правящей партии находятся в тюрьмах или под домашним арестом, тогда выбора нет.

Репрессии Кремля в отношении всех кандидатов от оппозиции, свободных СМИ или НПО подрывают легитимность и справедливость выборов. Мы повторяем, что необходимо освободить лидера оппозиции Алексея Навального, а также всех, кто поддерживал его во время мирных акций протеста", - заявил автор отчета Андрюс Кубилюс.

В отчете отмечается, что ЕС следует сотрудничать с Москвой по вопросам, представляющим общий интерес, таким как контроль над вооружениями, строительство мира, глобальная безопасность или изменение климата. Такое сотрудничество, однако, должно быть строго обусловлено ​​готовностью Кремля соблюдать права человека и международное законодательство.

Голосование за резолюцию состоится 15 сентября, а его результаты будут объявлены 16 сентября.

Решения Европейского парламента не являются обязательными для исполнения, а лишь рекомендацией для стран ЕС.

Темы: ЕвропарламентРосcияГосдумавиборы
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