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"Розстріляний" знак Білорусі: українські прикордонники розповіли деталі інциденту

Середа, 15 вересня 2021, 16:37
Розстріляний знак Білорусі: українські прикордонники розповіли деталі інциденту
Андрій Демченко. фото ДПСУ

Державна прикордонна служба України разом із поліцією шукає ймовірних причетних до пошкодження прикордонного знаку Білорусі.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі УП

Пряма мова: "Пошкоджений прикордонний знак на кордоні з РБ виявив прикордонний наряд Луцького загону ДПСУ. Про дану ситуацію відразу було повідомлено прикордонників сусідньої країни та співробітників поліції. Характер пошкодження свідчив про можливе застосування мисливської рушниці.

В той же час, характер місцевості - болотисто-чагарникова - унеможливлює піший рух осіб у цій місцевості і ознак перебування осіб біля прикордонного знаку не виявлено.

Проте знак розташований поблизу каналу, що з’єднує озера цієї місцевості, тому не виключається, що пошкодження могли здійснити порушники, які проходили по ньому човном".

Деталі: Речник ДПСУ повідомив, що у ході перевірки на місцевості використаних гільз від мисливської зброї виявлено не було. З білоруською стороною проведено прикордонно-представницьку зустріч. Пошук причетних до цього осіб продовжується.

Під час зустрічі білоруська сторона жодних претензій або звинувачень на адресу ДПСУ не висувала, наголосив Демченко.

Що передувало: Прикордонний комітет Білорусі заявив, що білоруський прикордонний знак 11 вересня був обстріляний з території України.

 

Українська правда

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Теми: Прикордонна службаБілорусь
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