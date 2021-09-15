"Расстрелянный" знак Беларуси: украинские пограничники рассказали детали инцидента

Государственная пограничная служба Украины вместе с полицией ищет возможных причастных к повреждению пограничного знака Беларуси лиц.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь: "Поврежденный пограничный знак на границе с РБ обнаружил пограничный наряд Луцкого отряда ГПСУ. О данной ситуации сразу было сообщено пограничникам соседней страны и сотрудникам полиции. Характер повреждения свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья.

В то же время, характер местности - болотисто-кустарниковая - делает невозможным пешее движение лиц в этой местности и признаков пребывания лиц у пограничного знака не обнаружено.

Однако знак расположен рядом с каналом, соединяющим озера этой местности, поэтому не исключается, что повреждения могли осуществить нарушители, которые проходили по нему на лодке".

Детали: Спикер ГНСУ сообщил, что в ходе проверки на территории использованных гильз от охотничьего оружия обнаружено не было. С белорусской стороной провели погранично-представительную встречу. Поиск причастных к этому лиц продолжается.

Во время встречи белорусская сторона никаких претензий или обвинений в адрес ГПСУ не предъявляла, отметил Демченко.

Что предшествовало: Пограничный комитет Беларуси заявил, что белорусский пограничный знак 11 сентября был обстрелян с территории Украины.