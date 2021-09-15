Суддя КС Касмінін подав до суду на НАЗК, яке вивчало його декларацію
Суддя КСУ Олександр Касмінін просить суд скасувати рішення Національного агентства із запобігання корупції, яке на підставі декларації судді за 2020 рік заявила про ознаки корупційного правопорушення.
Джерело: повідомлення Окружного Адміністративного суду Києва
Дослівно: "Суд просять визнати протиправним та скасувати рішення НАЗК про затвердження висновку про виявлення ознак корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, складеного за результатами проведення повної перевірки декларації Олександра Касмініна за 2020 рік. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва".
Деталі: Касмінін також просить ОАСК визнати протиправною та скасувати довідку про результати проведення повної перевірки декларації за 2020 рік поданої Касмініним і відкликати висновок агентства з НАБУ.
Наразі ОАСК вирішує питання щодо відкриття провадження за даним позовом.
Передісторія:
- 9 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що виявило ознаки кримінального правопорушення у деклараціях судді КСУ Олександра Касмініна.
- В НАЗК вказували, що Касмінін не вказав відомості про вартість квартири загальною площею 150,5 м2.