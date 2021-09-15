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Суддя КС Касмінін подав до суду на НАЗК, яке вивчало його декларацію

Середа, 15 вересня 2021, 17:03

Суддя КСУ Олександр Касмінін просить суд скасувати рішення Національного агентства із запобігання корупції, яке на підставі декларації судді за 2020 рік заявила про ознаки корупційного правопорушення.

Джерело: повідомлення Окружного Адміністративного суду Києва

Дослівно: "Суд просять визнати протиправним та скасувати рішення НАЗК про затвердження висновку про виявлення ознак корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, складеного за результатами проведення повної перевірки декларації Олександра Касмініна за 2020 рік. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва". 

Деталі: Касмінін також просить ОАСК визнати протиправною та скасувати довідку про результати проведення повної перевірки декларації за 2020 рік поданої Касмініним і відкликати висновок агентства з НАБУ.

Наразі ОАСК вирішує питання щодо відкриття провадження за даним позовом. 

Передісторія:

  • 9 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що виявило ознаки кримінального правопорушення у деклараціях судді КСУ Олександра Касмініна.
  • В НАЗК вказували, що Касмінін не вказав відомості про вартість квартири загальною площею 150,5 м2.

Українська правда
Теми: судКСНАЗК
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