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Судья КС Касминин подал в суд на НАПК, которое изучало его декларацию

Среда, 15 сентября 2021, 17:03
Судья КС Касминин подал в суд на НАПК, которое изучало его декларацию

Судья КСУ Александр Касминин просит суд отменить решение Национального агентства по предупреждению коррупции, которое на основании декларации судьи 2020 года заявило о признаках коррупционного правонарушения.

Источник: сообщение Окружного административного суда Киева

Дословно: "Суд просят признать противоправным и отменить решение НАПК об утверждении заключения об обнаружении признаков коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, составленного по результатам проведения полной проверки декларации Александра Касминина за 2020 год.

Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева".

Детали: Касминин также просит ОАСК признать противоправным и отменить справку о результатах проведения полной проверки декларации 2020 года представленной Касмининим и отозвать вывод агентства из НАБУ.

Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному иску.

Предыстория:

9 сентября Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что выявило признаки уголовного преступления в декларациях судьи КСУ Александра Касминина.

В НАПК указывали, что Касминин не внес сведения о стоимости квартиры общей площадью 150,5 м2.

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Темы: судКСНАПК
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