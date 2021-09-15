Силовики знову обшукують КП: цього разу "Київавтодор" та "Київавтошляхміст"

Співробітники київської прокуратури разом зі слідчими поліції обшукують службові приміщення комунальних підприємств "Київавтодор", "Київавтошляхміст" та 10 районних КП ШЕУ Києва.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Дослівно: "Слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення та розтрати коштів бюджету міста Києва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 ККУ".

Деталі: У ході обшуків правоохоронці вилучають документи, які стосуються закупівель за рахунок столичного бюджету.

Також поліція вилучає відомості про витрати комунальних підприємств, зокрема:

придбання та встановлення обмежувальних антипаркувальних стовпчиків, які не відповідають технічним характеристикам та були закуплені в один період часу з різницею у вартості у понад 700 грн за одиницю, попри ідентичність цих виробів;

завищення КП обсягів витрат матеріальних цінностей (солей, піско-соляної суміші, паливо-мастильних матеріалів);

списання палива на транспортні засоби, які фактично не використовувались;

використання комунального автотранспорту в особистих цілях та надання його в користування третім особам з метою отримання неправомірної вигоди;

незаконне працевлаштування та здійснення виплат заробітної плати працівникам, які фактично не працювали.



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