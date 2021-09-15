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Силовики знову обшукують КП: цього разу "Київавтодор" та "Київавтошляхміст"

Середа, 15 вересня 2021, 17:17
Силовики знову обшукують КП: цього разу Київавтодор та Київавтошляхміст
фото: прокуратура Києва

Співробітники київської прокуратури разом зі слідчими поліції обшукують службові приміщення комунальних підприємств "Київавтодор", "Київавтошляхміст" та 10 районних КП ШЕУ Києва.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Дослівно: "Слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення та розтрати коштів бюджету міста Києва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 ККУ".

Деталі: У ході обшуків правоохоронці вилучають документи, які стосуються закупівель за рахунок столичного бюджету.

Також поліція вилучає відомості про витрати комунальних підприємств, зокрема:

  • придбання та встановлення обмежувальних антипаркувальних стовпчиків, які не відповідають технічним характеристикам та були закуплені в один період часу з різницею у вартості у понад 700 грн за одиницю, попри ідентичність цих виробів;
  • завищення КП обсягів витрат матеріальних цінностей (солей, піско-соляної суміші, паливо-мастильних матеріалів);
  • списання палива на транспортні засоби, які фактично не використовувались;
  • використання комунального автотранспорту в особистих цілях та надання його в користування третім особам з метою отримання неправомірної вигоди;
  • незаконне працевлаштування та здійснення виплат заробітної плати працівникам, які фактично не працювали.
     
 
 
 
 

Нагадаємо

  • 10 вересня прокуратура з поліцією проводила обшуки в апараті Київської адміністрації у справі про облаштування скверу на земельній ділянці, яка раніше була передана РНБО під будівництво житлового будинку.
  • Від літа 2021 року правоохоронці часто навідуються з обшуками до комунальних підприємств Києва.
  • Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що таким чином влада чинить тиск на міську владу, проте запевняв, що якщо на комунальних підприємствах працюють недобросовісні посадовці, то їх потрібно виявляти та карати згідно із законом. 

Українська правда

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Теми: обшукиКиївавтокорупція
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