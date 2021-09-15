Силовики снова обыскивают КП: на этот раз "Киевавтодор" и "Киевавтодормост"

Сотрудники киевской прокуратуры вместе со следователями полиции обыскивают служебные помещения коммунальных предприятий "Киевавтодор", "Киевавтодормост" и 10 районных КП ДЭУ Киева.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Дословно: "Следственные действия происходят в рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения и растраты средств бюджета города Киева по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.191 УК".

Детали: В ходе обысков правоохранители изымают документы, касающиеся закупок за счет столичного бюджета.

Также полиция изымает сведения о расходах коммунальных предприятий, в частности:

приобретение и установка ограничительных антипарковочных столбиков, которые не соответствуют техническим характеристикам и были закуплены в один период времени с разницей в стоимости более чем 700 грн за единицу, несмотря на идентичность изделий;

завышение КП объемов расходов материальных ценностей (солей, песко-соляной смеси, горюче-смазочных материалов);

списание топлива на транспортные средства, которые фактически не использовались;

использование коммунального автотранспорта в личных целях и предоставление его в пользование третьим лицам с целью получения неправомерной выгоды;

незаконное трудоустройство и осуществление выплат заработной платы работникам, которые фактически не работали.

Напомним: