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Силовики снова обыскивают КП: на этот раз "Киевавтодор" и "Киевавтодормост"

Среда, 15 сентября 2021, 17:17
фото: прокуратура Киева

Сотрудники киевской прокуратуры вместе со следователями полиции обыскивают служебные помещения коммунальных предприятий "Киевавтодор", "Киевавтодормост" и 10 районных КП ДЭУ Киева.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Дословно: "Следственные действия происходят в рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения и растраты средств бюджета города Киева по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.191 УК".

Детали: В ходе обысков правоохранители изымают документы, касающиеся закупок за счет столичного бюджета.

Также полиция изымает сведения о расходах коммунальных предприятий, в частности:

  • приобретение и установка ограничительных антипарковочных столбиков, которые не соответствуют техническим характеристикам и были закуплены в один период времени с разницей в стоимости более чем 700 грн за единицу, несмотря на идентичность изделий;
  • завышение КП объемов расходов материальных ценностей (солей, песко-соляной смеси, горюче-смазочных материалов);
  • списание топлива на транспортные средства, которые фактически не использовались;
  • использование коммунального автотранспорта в личных целях и предоставление его в пользование третьим лицам с целью получения неправомерной выгоды;
  • незаконное трудоустройство и осуществление выплат заработной платы работникам, которые фактически не работали.
 
 
 
 

Напомним:

  • 10 сентября прокуратура с полицией проводила обыски в аппарате Киевской администрации по делу об обустройстве сквера на земельном участке, который ранее был передан СНБО под строительство жилого дома.
  • С лета 2021 года правоохранители часто наведываются с обысками в коммунальные предприятия Киева.
  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что таким образом власть оказывает давление на городскую власть, однако утверждал, что если на коммунальных предприятиях работают недобросовестные чиновники, то их нужно выявлять и наказывать по закону.

Украинская правда
Темы: обыскиКиевавтокоррупция
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