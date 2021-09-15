Силовики снова обыскивают КП: на этот раз "Киевавтодор" и "Киевавтодормост"
Среда, 15 сентября 2021, 17:17
Сотрудники киевской прокуратуры вместе со следователями полиции обыскивают служебные помещения коммунальных предприятий "Киевавтодор", "Киевавтодормост" и 10 районных КП ДЭУ Киева.
Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры
Дословно: "Следственные действия происходят в рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения и растраты средств бюджета города Киева по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.191 УК".
Детали: В ходе обысков правоохранители изымают документы, касающиеся закупок за счет столичного бюджета.
Также полиция изымает сведения о расходах коммунальных предприятий, в частности:
- приобретение и установка ограничительных антипарковочных столбиков, которые не соответствуют техническим характеристикам и были закуплены в один период времени с разницей в стоимости более чем 700 грн за единицу, несмотря на идентичность изделий;
- завышение КП объемов расходов материальных ценностей (солей, песко-соляной смеси, горюче-смазочных материалов);
- списание топлива на транспортные средства, которые фактически не использовались;
- использование коммунального автотранспорта в личных целях и предоставление его в пользование третьим лицам с целью получения неправомерной выгоды;
- незаконное трудоустройство и осуществление выплат заработной платы работникам, которые фактически не работали.
Напомним:
- 10 сентября прокуратура с полицией проводила обыски в аппарате Киевской администрации по делу об обустройстве сквера на земельном участке, который ранее был передан СНБО под строительство жилого дома.
- С лета 2021 года правоохранители часто наведываются с обысками в коммунальные предприятия Киева.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что таким образом власть оказывает давление на городскую власть, однако утверждал, что если на коммунальных предприятиях работают недобросовестные чиновники, то их нужно выявлять и наказывать по закону.
Украинская правда