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Воював на стороні бойовиків: на лінії розмежування затримали уродженця Донеччини 

Середа, 15 вересня 2021, 17:44
фото з відкритих джерел

При спробі перетину лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями українські військові затримали чоловіка, який у 2016 році вступив до лав незаконного військового формування так званої "ДНР" – тепер він розкаюється та "хоче почати життя з чистого аркушу". 

Джерело: штаб ООС

Деталі: У штабі ООС опублікували відео із затриманим. Ним виявився Артем Костенко, уродженець Волноваського району Донецької області. 

Він розповів, що "служив" у батальйоні "Дизель", який розташовувався в окупованому Донецьку. Там він був механіком-водієм танку. За його словами, члени цього батальйону постійно проходили підготовку, зокрема на полігоні в Торезі. 

Костенко також каже, що серед керівництва батальйону були росіяни. Вони також і навчали, як керувати танком. 

Окрім того, саме під час "служби" у лавах незаконного військового формування він начебто спробував багато наркотиків. За його словами, це поширена практика серед бойовиків. Наразі ж він розкаюється та запевняє, що нікого не вбив під час перебування у рядах бойовиків.

Українська правда
Теми: ОРДЛОООС
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