Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Воював на стороні бойовиків: на лінії розмежування затримали уродженця Донеччини 

Середа, 15 вересня 2021, 17:44
Воював на стороні бойовиків: на лінії розмежування затримали уродженця Донеччини 
фото з відкритих джерел

При спробі перетину лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями українські військові затримали чоловіка, який у 2016 році вступив до лав незаконного військового формування так званої "ДНР" – тепер він розкаюється та "хоче почати життя з чистого аркушу". 

Джерело: штаб ООС

Деталі: У штабі ООС опублікували відео із затриманим. Ним виявився Артем Костенко, уродженець Волноваського району Донецької області. 

Він розповів, що "служив" у батальйоні "Дизель", який розташовувався в окупованому Донецьку. Там він був механіком-водієм танку. За його словами, члени цього батальйону постійно проходили підготовку, зокрема на полігоні в Торезі. 

Костенко також каже, що серед керівництва батальйону були росіяни. Вони також і навчали, як керувати танком. 

Окрім того, саме під час "служби" у лавах незаконного військового формування він начебто спробував багато наркотиків. За його словами, це поширена практика серед бойовиків. Наразі ж він розкаюється та запевняє, що нікого не вбив під час перебування у рядах бойовиків.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛОООС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
ОРДЛО
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Станіслав Асєєв: Інколи я не можу згадати, як виглядає Донецьк – спеціально відкриваю GoogleMaps, щоб подивитись на місто
Бойовики в ОРДО засудили морпіха ЗСУ до 22 років тюрми
Останні новини
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
Усі новини...
Реклама: