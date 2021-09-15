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Воевал на стороне боевиков: на линии разграничения задержали уроженца Донетчины

Среда, 15 сентября 2021, 17:44
фото из открытых источников

При попытке пересечения линии разграничения с временно оккупированными территориями украинские военные задержали мужчину, который в 2016 году вступил в ряды незаконного военного формирования так называемой "ДНР" – теперь он раскаивается и "хочет начать жизнь с чистого листа".

Источник: штаб ООС

Детали: В штабе ООС опубликовали видео с задержанным. Им оказался Артем Костенко, уроженец Волновахского района Донецкой области.

Он рассказал, что "служил" в батальоне "Дизель", который располагался в оккупированном Донецке. Там он был механиком-водителем танка. По его словам, члены этого батальона постоянно проходили подготовку, в частности на полигоне в Торезе.

Костенко также говорит, что среди руководства батальона были россияне. Они также и учили, как управлять танком.

Кроме того, именно во время "службы" в рядах незаконного военного формирования он якобы попробовал много наркотиков. По его словам, это распространенная практика среди боевиков. Сейчас он раскаивается и уверяет, что никого не убил во время пребывания в рядах боевиков.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОООС
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