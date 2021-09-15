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Українська армія взяла на озброєння вдосконалені "Гради"

Середа, 15 вересня 2021, 18:32

Збройні сили України прийняли на озброєння модернізовану реактивну система залпового вогню БМ-21У "Град" (ДКР "Верба/1), розробки Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова.

Джерело: повідомлення Укроборонпрому

Деталі: Вказується, що цифрові системи "Верби" дозволяють екіпажу керувати вогнем, вести прицілювання та перезаряджання в автоматичному режимі.

Боєкомплект "Верби" складається з 40-ка 122-мм реактивних снарядів, які здатні знищувати цілі на відстані до 40 км. Натомість перезарядка повного пакета займає лише 5 хвилин.

За словами  директора Харківського конструкторського бюро Якова Мормила, час на підготовку залпу "Верби" вдалося скоротити у 5 разів у порівнянні "Градами", на базі яких вона була розроблена.

Дослівно: "Якщо боєкомплект "Граду" перезаряджали вручну декілька військовослужбовців – вага одного снаряда в середньому становить понад 60 кг, – то "Верба" є повністю автоматизованою. Це значно підвищує ефективність виконання бойового завдання".

Передісторія:

  • В 2019 році "Шепетівський ремонтний завод" розпочав серійне виробництво передових реактивних систем залпового вогню "Верба" та пускової установки для "Вільхи".

Теми: арміяУкраїна
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