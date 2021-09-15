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Украинская армия взяла на вооружение усовершенствованные "Грады"

Среда, 15 сентября 2021, 18:32

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение модернизированную реактивную система залпового огня БМ-21У "Град" (ОКР "Верба/1), разработки Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова.

Источник: сообщение Укроборонпрома

Детали: Указывается, что цифровые системы "Верба" позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливания и перезарядку в автоматическом режиме.

Боекомплект "Вербы" состоит из 40-ка 122-мм реактивных снарядов, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Зато перезарядка полного пакета занимает всего 5 минут.

По словам директора Харьковского конструкторского бюро Якова Мормило, время на подготовку залпа "Вербы" удалось сократить в 5 раз по сравнению "Градами", на базе которых она была разработана.

Дословно: "Если боекомплект "Града" перезаряжали вручную несколько военнослужащих - вес одного снаряда в среднем составляет более 60 кг, - то "Верба" полностью автоматизированна. Это значительно повышает эффективность выполнения боевой задачи".

Предыстория:

  • В 2019 году "Шепетовский ремонтный завод" начал серийное производство передовых реактивных систем залпового огня "Верба" и пусковой установки для "Вильхи".

Темы: армияУкраина
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