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"Шахтар" програв у Молдові стартовий матч Ліги Чемпіонів

Середа, 15 вересня 2021, 21:38
фото з Facebook "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" у першому турі групового турніру Ліги Чемпіонів поступився молдовському "Шерифу" з рахунком 0:2.

Джерело: трансляція поєдинку

Деталі: Матч пройшов у середу 15 вересня у Тирасполі.

"Шериф", який тренує український тренер Юрій Вернидуб, виглядав краще за "гірників" у першому таймі і логічно повів у рахунку. У "Шахтаря" було пару ударів від Лассіна Траоре та Педріньйо, але повз ворота.

На 16-й хвилині "Шериф" повів у рахунку. Адама Траоре класно пробив під поперечку воріт Андрія П`ятова - 1:0.

На старті другого тайму у "Шахтаря" було пару моментів зрівняти рахунок, але знову удари Марлоса та Траоре не стали проблемою для воротаря "Шерифа". На 62-й хвилині молдовська команда забиває другий гол. Після навісу з флангу Янсане ударом головою пробиває знову П`ятова - 2:0.

Мав шанс "Шериф" завершити цю гру розгромом для української команди, але удар Франка Кастаньєди взяв П`ятов. В останні хвилини "Шахтар" не мав моментів біля воріт "Шерифа", окрім удару Миколи Матвієнка, але м`яч полетів вище воріт.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
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