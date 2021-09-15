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"Шахтер" проиграл в Молдове стартовый матч Лиги Чемпионов

Среда, 15 сентября 2021, 21:38
Шахтер проиграл в Молдове стартовый матч Лиги Чемпионов
фото с Facebook "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" в первом туре группового турнира Лиги Чемпионов уступил молдавскому "Шерифу" со счетом 0: 2.

Источник: трансляция поединка

Детали: Матч прошел в среду 15 сентября в Тирасполе.

"Шериф", который тренирует украинский тренер Юрий Вернидуб, выглядел лучше "горняков" в первом тайме и логично повел в счете. У "Шахтера" было пару ударов от Лассина Траоре и Педриньо, но мимо.

На 16-й минуте "Шериф" повел в счете. Адама Траоре классно пробил под перекладину ворот Андрея Пятова - 1:0.

На старте второго тайма у "Шахтера" было пару моментов сравнять счет, но опять удары Марлоса и Траоре не стали проблемой для вратаря "Шерифа". На 62-й минуте молдавская команда забивает второй гол. После навеса с фланга Янсане ударом головой пробивает снова Пятова - 2:0.

Имел шанс "Шериф" завершить эту игру разгромом для украинской команды, но удар Франко Кастаньеда взял Пятов. В последние минуты "Шахтер" не имел моментов у ворот "Шерифа", кроме удара Николая Матвиенко, но мяч полетел выше ворот.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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