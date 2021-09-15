У Білому домі не змогли підтвердити надання Україні систем "Залізний купол" 

Речниця Білого дому Джен Псакі не змогла підтвердити, що США нададуть Україні системи протиповітряної і протиракетної оборони.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі, цитує "Голос Америки"

Пряма мова: "Я маю звірити це з командою. Я знаю, що ми заявляли про надання додаткової допомоги під час зустрічі (президентів – УП), але що стосується деталей, то я маю перевірити у команди".

Pечниця Білого дому Джен Псакі заявила у середу, що їй поки невідомо про можливість передачі Україні "Залізного куполу", але відзначила, що на зустрічі цього місяця президенти США та України домовились про зміцнення співпраці в оборонній сфері. https://t.co/IklgLEY3uK pic.twitter.com/w9TMWzeXdj — Голоc Амepики (@chastime) September 15, 2021

Що передувало: Конгресмени пропонують адміністрації президента США Джо Байдена продати або передати Україні нові системи протиповітряної і протиракетної оборони.

В офісі президента похизувалися, що це перші результати домовленостей, які були досягнуті під час візиту лідера України Володимира Зеленського до США.

Нагадаємо:

Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Новий пакет буде включати більше протитанкових ракет Javelin.

Знати більше: Україна і США зробили спільну заяву щодо стратегічного партнерства. Повний текст