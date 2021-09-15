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У Білому домі не змогли підтвердити надання Україні систем "Залізний купол" 

Середа, 15 вересня 2021, 22:10

Речниця Білого дому Джен Псакі не змогла підтвердити, що США нададуть Україні  системи протиповітряної і протиракетної оборони. 

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі, цитує "Голос Америки" 

Пряма мова: "Я маю звірити це з командою. Я знаю, що ми заявляли про надання додаткової допомоги під час зустрічі (президентів – УП), але що стосується деталей, то я маю перевірити у команди". 

Що передувало: Конгресмени пропонують адміністрації президента США Джо Байдена продати або передати Україні нові системи протиповітряної і протиракетної оборони.

В офісі президента похизувалися, що це перші результати домовленостей, які були досягнуті під час візиту лідера України Володимира Зеленського до США.

Нагадаємо:

  • Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Новий пакет буде включати більше протитанкових ракет Javelin.

Знати більше: Україна і США зробили спільну заяву щодо стратегічного партнерства. Повний текст

Теми: США
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