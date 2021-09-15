Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білому домі не змогли підтвердити надання Україні систем "Залізний купол" 

Середа, 15 вересня 2021, 22:10

Речниця Білого дому Джен Псакі не змогла підтвердити, що США нададуть Україні  системи протиповітряної і протиракетної оборони. 

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі, цитує "Голос Америки" 

Пряма мова: "Я маю звірити це з командою. Я знаю, що ми заявляли про надання додаткової допомоги під час зустрічі (президентів – УП), але що стосується деталей, то я маю перевірити у команди". 

Що передувало: Конгресмени пропонують адміністрації президента США Джо Байдена продати або передати Україні нові системи протиповітряної і протиракетної оборони.

В офісі президента похизувалися, що це перші результати домовленостей, які були досягнуті під час візиту лідера України Володимира Зеленського до США.

Нагадаємо:

  • Сполучені Штати пообіцяли виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Новий пакет буде включати більше протитанкових ракет Javelin.

Знати більше: Україна і США зробили спільну заяву щодо стратегічного партнерства. Повний текст

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
США
Через погрози Росії відновити поставки зерна з України буде "дуже і дуже важко" – Блінкен
25 липня США оголосять про нову допомогу на $400 млн. Поки без касетних боєприпасів – ЗМІ
Білий дім бере до уваги дії Росії через допомогу Україні, але це не головне
Останні новини
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
Усі новини...
Реклама: